كتبت- منى الموجي:

حضر الدكتور علاء عبدالسلام رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم محمود حميدة عرض فرقة فرسان الشرق للتراث رماد من زمن الفتونة إخراج كريمة بدير تأليف دراما محمد فؤاد وتصميم الديكور والملابس أنيس إسماعيل، والذي أقيم بمسرح الجمهورية ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي تنظمه وزارة الثقافة .

وأكد الدكتور علاء عبدالسلام أن وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية تنفذ خطط تقديم العروض التي تستلهم التراث المصري برؤى معاصرة، مشيراً أن رماد من زمن الفتونة يجمع عناصر إبداعية متنوعة، منها: الدراما الحركية، التعبير الجسدي، الإضاءة والسينوغرافيا ما يجعلها نموذجا لفن مسرحي متكامل، وأوضح أن مشاركة فرقة فرسان الشرق للتراث في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تبرز قدرة الفنون المصرية على مواكبة الحداثة مع الحفاظ على الهوية، وأشاد بجهود صناع العرض الذين نجحوا في طرح رؤية فنية تحمل بعدًا فكريًا وإنسانيًا عميقًا .

جدير بالذكر أن عرض رماد من زمن الفتونة يتناول سيطرة الأنثى وسط مجتمع الفتوات وإظهار تفاصيل الحارة المصرية، ويكشف أبعادا جديدة حول ديناميكية القوة والسيطرة من وجهة نظر المرأة وصراعها الداخلي والخارجي في مواجهة ضغوط المجتمع .

أدى الأدوار الرئيسية ياسمين سمير بدوي في دور (المؤنث والغجرية)، عبدالرحمن دسوقي بالتبادل مع نادر جمال في دور (رجل التكوين)، إبراهيم خالد بالتبادل مع باسم مجدي في دور الفتوة، دنيا محمد بالتبادل مع فاطمة محسن، نور الدين عمر بالتبادل مع أحمد عاطف في دور الفتوة 2 وأشرف كوداك في دور الفتوة 3، نوران محمد في دور الأم، أمجد عبدالعزيز في دور الدرويش، عبدالرحمن دسوقي في دور كبير الأعيان، هاني حسن - صافي محمد - هادي جلال مصطفى سعد في دور الأقنعة ورناء علاء في دور أنثى التكوين .