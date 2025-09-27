"dmc" تواصل الكشف عن بوسترات مسلسل "لينك" استعدادا لعرضه

تواصل شبكة قنوات "dmc" الكشف عن مزيد من البوسترات الدعائية الرسمي لمسلسل "لينك" عبر صفحتها الرسمية على انستجرام استعدادا لعرضه.

وتصدر البوسترات عدد من نجوم المسلسل هم سيد رجب، ميمي جمال، رانيا يوسف، وكتبت الصفحة على البوستر: " دوسة واحدة على لينك ممكن تشقلب كل حياتك ، انتظروا نجوم مسلسل لينك قريبًا على شاشة dmc".

تدور أحداث مسلسل "لينك" حول بكر، موظف بسيط على المعاش، تتبدل حياته حين يخسر كل أمواله بالخطأ عبر ضغطة على رابط مشبوه. ينطلق بعدها في رحلة للبحث عن العدالة بمساعدة جارته أسماء، رغم خلافاتهما المستمرة، ومع شاب متمكن من عالم الاختراق. وبينما يحاولون استعادة أمواله، ينكشف لهم الكثير من الأسرار وتتصاعد الأحداث في إطار مليء بالتشويق.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من رانيا يوسف، سيد رجب، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، غادة طلعت، لينا صوفيا بن حمان، أحمد صيام، تأليف محمد جلال، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

