كتب- مروان الطيب:

يواصل المخرج معتز التوني الترويج لكواليس الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر التوني صورة من كواليس التصوير عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع انستجرام، ظهر خلالها بطلا المسلسل شيكو وهشام ماجد مفتولي العضلات.

وحقق مسلسل "اللعبة" نجاحا كبيرا على مدار الأربعة مواسم السابقة منذ عرض الجزء الأول عام 2020 بطولة هشام ماجد وشيكو، مرورا بالجزء الثاني "اللعبة: ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث "اللعب مع الكبار" عام 2022، نهاية بالجزء الرابع "دوري الأبطال عام 2023.

وكانت آخر مشاركات المخرج معتز التوني بمسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن معتز التوني يواصل العمل على فيلمه "زوجة رجل مش مهم" بطولة الفنان أكرم حسني والفنانة ياسمين عبدالعزيز ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

