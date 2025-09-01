كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود بكار:

أقيم عصر اليوم الاثنين 1 سبتمبر، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل العرض المسرحي الموسيقي "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست"، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، على كورنيش النيل.

شهد المؤتمر حضور صنّاع العمل، وبينهم: الدكتور مدحت العدل، المخرج أﺣﻣد ﻓؤاد، الموسيقار خالد الكمار، المنتج التنفيذي إسراء طاهر، مصمم الرقصات عمرو باتريك.

ورحب العدل بالحضور، قائلا "اليوم أنتم في حضرة الست، كلنا ضيوف الست التي التف العالم العربي كله حولها، ولم تغب عنا حتى اليوم. المسرحية أول إنتاج للعدل جروب ستوديوز- مدحت العدل".

كما رحب بالمتواجدين من ورثة الشاعر الكبير الراحل أحمد رامي وورثة الفنان الكبير محمد الموجي، وكشف عن موعد انطلاق العرض، وهو الجمعة 3 أكتوبر.

وأشار مدحت إلى أن العرض المسرحي الموسيقي يعتمد على مواهب جديدة، وأن المايسترو سليم سحاب رشح لهم موهبة شابة ستقدم شخصية "كوكب الشرق" في واحدة من مراحلها العمرية، متابعا "كل الناس المشاركة في العرض اكتشافات جديدة، مصر بجد ولادة، وفيه بنت محجبة، والدها شيخ جامع وحافظة للقرآن، اخترناها من أكتر من 100 بنت، وتقدم دور أم كلثوم وهي صغيرة"، لافتا إلى وجود فنان شهير سوف يقدم دور "موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب، مفضلا عدم الكشف عنه حاليا.

وتحدث مخرج العرض أحمد فؤاد، عن فترة التحضير للمسرحية الموسيقية، قائلا "تم الإعلان قبل 6 أشهر تقريبا، ومنذ 5 أشهر ونحن نستعد بعمل جاد يومي، فهدفنا استمرار العمل الموسيقي كما يحدث في كل أنحاء العالم، (أم كلثوم.. دايبين في صوت الست) عرض سوف يستمر لسنين، لا لمدة قصيرة".

وعاد مؤلف ومنتج العمل الدكتور مدحت للعدل للحديث عن العرض المسرحي، وأسعار تذاكره، موضحا "مش لازم أعرض بس في الأوبرا، لازم تكون أسعار التذاكر مناسبة للجميع لأن أم كلثوم بتاعة كل الناس، ونفسي كل الناس تتفرج على العرض".

وأكد مدحت أنه هوية الشخصية المصرية تشغله "ممكن أعمل حاجة عن جمال حمدان، طه حسين، زويل وعن كل من ندين لهم، دول جدودنا ولازم نعرف الأجيال قيمتهم وقوتهم، ورأيي الشخصي ممكن أعمل مسرحية عن جراح القلوب مجدي يعقوب، وليه معملش مسرحية عن محمد صلاح، هو مثال لشاب خارج من قرية صغيرة، وملهم للشباب".

كانت شركة "العدل جروب ستوديوز" طرحت الملصق الرسمي لـ"أم كلثوم.. دايبين في صوت الست"، مسرحية موسيقية تتناول سيرة كوكب الشرق.

ويظهر الملصق الدعائي كلوحة مرسومة للنصف العلوي من السيدة أم كلثوم بالشكل الذي اعتادت أن تظهر به في حفلاتها، فيما كتب أسفلها أم كلثوم.. دايبين في صوت الست بلون ذهبي.

وقال الدكتور مدحت العدل في بيان صحفي "أهمية المسرحية أنها تسرد أسرار لأول مرة يتعرف عليها الناس عن أم كلثوم وأغانيها، وقصص الحب في حياتها"، مضيفًا أن المسرحية تقدم للمشاهدين أول مسرحية موسيقية لا تقل عن مستوى مسرحيات برودواي الموسيقية تتناول سيرة أم كلثوم.

وأوضح "عند التحدث عن أم كلثوم نذكر المسرح، ولما نقول مسرح لمطربة يبقى مسرحية موسيقية، لذا أنا أرى أن هذا أنسب شكل ممكن تقدم فيه المسرحية، والمسرح الموسيقي يقدم فيه كل عناصر الإبهار وهي العناصر المستخدمة في مسرحية أم كلثوم.

تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبدالواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

أم كلثوم.. دايبين في صوت الست، من إنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗودﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل)، ومن المقرر عرض اﻟﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻓﻰ ﺷﮭر أكتوبر اﻟﻣﻘﺑل 2025، وذلك ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح "المسرح" في فندق ﻣوﻓﻧﺑﯾك ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼمي ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.