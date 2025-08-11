كتبت- منال الجيوشي

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقات الدورة العاشرة من المهرجان، المقرر انعقادها خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2025 بمدينة شرم الشيخ، وذلك عبر استمارة رسمية تم طرحها للراغبين في الترشح من مختلف دول العالم.

وتشمل مسابقات الدورة العاشرة أربعة محاور رئيسية، هي: (مسابقة العروض الكبري، مسابقة المونودراما، مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، مسابقة الطفل والنشء)

وحددت إدارة المهرجان كافة الشروط الملزمة للمشاركة ومن أبرز شروط المشاركة: التزام الفرق بالفضاء المسرحي الذي تحدده إدارة المهرجان، الأولوية للعروض ذات الحلول الإبداعية في الفضاءات غير التقليدية، توفير ترجمة ضوئية باللغة الإنجليزية، ضرورة إرسال روابط فيديو كاملة للعرض المسرحي، التزام تام بالقوائم المعتمدة وعدم تغيير الأشخاص بعد الإخطار، وحضور فعاليات المهرجان الصباحية من قبل 3 أفراد على الأقل من كل فرقة

كما شددت الإدارة على أن الاستمارة لا تُعد دعوة رسمية، بل طلبًا للمشاركة، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 10 سبتمبر 2025.

وهناك شروط أخرى تتعلق بعدد أفراد كل فرقة حيث تتحمل إدارة المهرجان نفقاتهم داخل مدينة شرم الشيخ، وتتحمل إقامة 10 أفراد عن كل فرقة في مسابقات العروض الكبرى ومسابقة الطفل والنشء، و7 أفراد في محور مسرح الشارع، و3 أفراد في مسابقة المونودراما، إضافة إلى تكاليف النقل الداخلي داخل المدينة، فيما تتحمل الفرق أو الدول المشاركة نفقات السفر الدولي وشحن الديكورات.

وأكدت إدارة المهرجان على ضرورة إرسال ملفات متكاملة تتضمن السيرة الذاتية للعرض، النص المسرحي، الملف التقني الكامل، ونسخة مصورة من العرض، على ألا تتجاوز مدة العرض 90 دقيقة في مسابقة العروض الكبرى و60 دقيقة في باقي المحاور. كما اشترطت أن يكون العرض مناسبًا لفكر وثقافة الشباب، وأن تعطى الأولوية للمخرجين والمؤلفين الشباب دون سن الأربعين.