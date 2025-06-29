تركي آل الشيخ يعلن عرض مسرحية "بني آدم" للمرة الثانية في جدة

كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إعادة عرض مسرحية "بني آدم" للنجم أحمد حلمي، بعد عرضها للجمهور في يناير الماضي.

ونشر تركي بوستر المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "تنتظركم لحظات كلها ضحك مع النجم الكبير أحمد حلمي في مسرحية "بني آدم" الكوميدية في جدّة على المسرح العربي، من 2 إلى 5 يوليو المقبل".

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" بطولة أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السيد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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