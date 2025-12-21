مروة الأزلي تتحدث عن كواليس مشاركتها في مسلسل "هابي هالوين" قبل عرضه

انضمت الفنانة هنادي مهنا لفريق مسلسل اتنين غيرنا، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2026.

المسلسل بطولة: آسر ياسين، دينا الشربيني، وناردين فرج وفدوى عابد ونور إيهاب، ومن إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش ومن إنتاج شركة ميديا هب.

وتعيش هنادي مهنا حالة من النشاط الفني، إذ يُعرض لها اليوم فيلمها الجديد خريطة رأس السنة، الذي تقوم ببطولته بالاشتراك مع النجوم: ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد ومصطفى أبو سريع، تأليف يوسف وجدي واخراج رامي الجندي وإنتاج أحمد حمدي.

كما يبدأ اليوم عرض أولى حلقات مسلسل (سنجل ماذر فاذر)، بطولة ريهام عبدالغفور وشريف سلامة وريم عامر، سيناريو وحوار وإخراج تامر نادي.

يذكر أن هنادي مهنا يُعرض لها أيضا في دور العرض السينمائي، فيلم السادة الأفاضل، وفيلم أوسكار.. عودة الماموث.