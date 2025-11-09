طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "٢ قهوة" لـ أحمد فهمي ومرام علي

طرحت منصة "يانجو بلاي" بالشراكة مع "المتحدة" الإعلان الرسمي لمسلسل "٢ قهوة" المقرر عرضه قريبًا.

يُظهر الإعلان يحيى الوكيل، كاتبًا وشخصية إعلامية، يقع في حب نيللي التي تجمعه بها صفات مشتركة عديدة. لكن مع مرور الوقت، يبدأ يحيى باكتشاف اختلافات جوهرية بينهما، لتزداد الأمور تعقيدًا مع ظهور طليقته وابنته.

تتصاعد الأحداث بين الماضي والحاضر، لتنكشف جوانب خفية في شخصيات الأبطال وأسرار غير متوقعة، وسط مزيج من التوتر والمشاعر المتداخلة، وصولًا إلى تهديدات ومفاجآت تقلب الموازين رأسًا على عقب.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويجمع في بطولته أحمد فهمي ومرام علي التي تخوض أولى بطولاتها في الدراما المصرية، إلى جانب نخبة من النجوم منهم: مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.