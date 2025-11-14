زينة تُصدَم بحقيقة إيقاف برنامجها على يد محمد فراج في "ورد وشوكولاتة"

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "ورد وشوكولاتة" تصاعدا في صراعات مروة التي تجسد شخصيتها الفنانة زينة، لتدخل واحدة من أصعب مراحل حياتها على الصعيدين الشخصي والمهني، حيث تبدأ الحلقة بخروج مروة في بث مباشر على السوشيال ميديا، محاولةً أن تظهر قوية أمام متابعيها بعد إيقاف برنامجها، مؤكدة أنها لم تتأثر بالقرار، وأن تواجدها على المنصات الرقمية يمنحها حرية كاملة للتعبير عن آرائها بدون قيود.

ورغم هذه القوة الظاهرية، تواجه مروة اضطرابا داخليا شديدا، اذ تحاول الاتصال بزوجها صلاح (محمد فراج)، لكنه يتجاهلها تماما، فتبعث له رسالة صوتية تترجاه فيها الرد والعودة إلى المنزل لحضور عيد ميلاد ابنتهما مريم، وتتصاعد أزمة مروة بعد لقاء هناء (مها نصار)، التي تكشف لها الحقيقة الصادمة: صلاح هو من أوقف برنامجها بهدف السيطرة عليها بعد تحويل زواجهما العرفي إلى رسمي.

يتضاعف شعور مروة بالخذلان بعد أن تتلقى من صلاح وردة ورسالة لمريم يخبرها فيها بعدم قدرته على الحضور، لتقرر مروة المواجهة فتتوجه إلى منزل زوجته شيرين (مريم الخشت)، تصدم صلاح عند رؤيتها جالسة مع زوجته، ويشتد التوتر في الجو، بينما تحاول مروة تبرير وجودها بالحديث عن البرنامج الجديد، إلا أنا وجودها يثير كذلك شكوك شيرين التي تبدأ في الربط بين ما شاهدته في لبنان وما تراه أمامها.

تنظم مروة عيد ميلاد مريم بحضور الأهل والأصدقاء، ويصل صلاح لتفاجئه مروة بالفخ الذي كشف علاقتهما أمام الجميع بطريقة غير مباشرة، لتضعه في موقف محرج.

تنفجر بعد ذلك مواجهة قوية بينهما، حيث تهدد مروة بفضح العلاقة إذا لم يلتزم بالابتعاد عنها، متهمة إياه بأنه السبب في إيقاف برنامجها وإفساد علاقتها بصديقتها.

يحاول صلاح الدفاع عن نفسه، مؤكدًا أنه كان يسعى لحمايتها، لكنه يقرر في النهاية الابتعاد عنها ويغادر المنزل بعد أن يطلب منها حذف رقمه وعدم الاقتراب من حياته الزوجية. تنهار مروة تحت وطأة الموقف، ويتصاعد التوتر أكثر عندما تسبب شعلة من يد ابنتها مريم في اندلاع حريق داخل المنزل، لتصرخ مروة مستغيثة بصلاح.

مسلسل "ورد وشوكولاتة" بطولة زينة، محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.