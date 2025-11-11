أعلنت "فيلم العُلا" عن بدء تصوير الحلقة الثانية من المسلسل التليفزيوني للمخرج السعودي محمد حماد بعنوان "يلا، يلا بينا! الدليل الرسمي الغير رسمي للحياة في العالم الحديث"، خلال شهر نوفمبر الجاري في محافظة العلا. تحمل الحلقة الجديدة عنوان "مأجز لا تكلمني" وتقدّم معالجة ساخرة لمفهوم الهروب من الواقع عبر العطلات، من خلال مشاهد تُصوَّر بين العلا وباريس.

يقدم المسلسل الكوميديا السوداء بمعالجة ساخرة مستوحاة من برامج التليفزيون الكلاسيكية، من خلال مزيج فني يجمع بين الدمى والرسوم المتحركة والمشاهد الحية، في قالب يتجاوز التصنيفات التقليدية للأنواع الدرامية. وتروي أحداثها حكاية مجموعة من الحيوانات الضالة غريبة الأطوار التي تجوب شوارع المملكة وهي تدرّب روبوتاً على التصرّف كإنسان في القرن الحادي والعشرين.

ومن خلال سردٍ بصري يعكس الرمزية والمواقف الطريفة، يستكشف المسلسل قضايا معاصرة وتحديات مجتمعية بأسلوب مبتكر يمزج بين الخيال والواقع. وفي الحلقة الثانية، التي شارك في كتابتها محمد حماد وعمر باهبري، يخوض صالح الصرصور مغامرة غير متوقعة حين يسافر في عطلة إلى باريس، حيث يفاجأ بترحيب غير متوقع من الفرنسيين. وهناك، يكتشف عالماً مغايراً تماماً لما اعتاده في وطنه، حيث كان عليه دوماً أن يتفادى نعال الأقدام والمضارب. وبينما يخوض صالح الصرصور مغامرة غير متوقعة حين يسافر في عطلة إلى باريس، يبدأ صالح بإعادة التفكير في عودته إلى السعودية، رغم اعتراضات أصدقائه من المجموعة.

وفي المسلسل الدرامي، تنطلق العائلة في مغامرة محلية وسط المناظر الطبيعية الآسرة في العلا، متنقلةً بين مواقعها الأثرية وأزقتها التاريخية في البلدة القديمة. لكن حين يضل أحد الأطفال مساره أثناء التنزّه، يجد نفسه وحيداً بين الحيوانات البريّة، ولا يملك سوى سكين جيب جدّه الأكبر، الذي تناقلته العائلة عبر أجيال، ليعتمد عليه في رحلة بقاء مليئة بالإثارة والتحدي.

وقال المخرج محمد حماد في بيان صحفي: "يسعدنا للغاية أنّ فيلم العلا قد شاركتنا حسنا الكوميدي في حلقة "مأجز لا تكلمني" التي تدور حول موضوع الإجازات. كتبنا هذه الحلقة كتحية تحتفي بسحر مناظر العلا الطبيعية، لكننا في الوقت نفسه استخدمنا أساليب الكوميديا التقليدية لنستعرض بأسلوب طريف ما يمكن أن يحدث حين لا يكون المرء مستعداً لعطلته كما ينبغي. ونحن متحمسون جداً لبدء تصوير العمل في هذه الوجهة الرائدة، ليكون جزءاً من سلسلتنا الكوميدية الساخرة."

ومن جانبه قال زيد شاكر، المدير التنفيذي المكلّف لفيلم العلا: "لطالما آمنا بتنوّع إمكانات العلا ومواقعها الملائمة للإنتاج السينمائي، فقد تألقت كخلفية مدهشة لأفلام الأكشن والمغامرة والدراما الاجتماعية، وها هي اليوم تُلهم مسلسل كوميدي مبتكر. ويأتي ذلك انسجاماً مع التزامنا المستمر بدعم السرد السعودي بمختلف أشكاله وأنماطه الإبداعية، والمساهمة في تطوير صناعة السينما في المملكة. ويسعدنا استقبال فريق عمل المسلسل في العلا، كما أننا متحمسون لاكتشاف وجهة العلا من منظور جديد كلياً، والانغماس في هذا العالم الكوميدي المبتكر الذي يعيد تقديم العلا بروح مختلفة ومفعمة بالإبداع."

يضمّ طاقم التمثيل في هذه الحلقة الجديدة كلاً من عمّار صبّان، عمرو الصبّان، نجلاء العبدالله، سالم العطّاس، محمد سلامة، عبدالرحمن الشريف، وجميل عيّاش. والعمل من إنتاج محمد حماد وأمنة أبورديف.