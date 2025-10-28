"MBC مصر" تطرح إعلان مسلسل "سنجل ماذر فاذر" استعدادا لعرضه
كتب : مروان الطيب
كشفت شبكة قنوات "MBC مصر" عن الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.
وظهر بالإعلان عدد من نجوم المسلسل، هم: الفنان شريف سلامة، الفنانة ريهام عبدالغفور والفنان محمد كيلاني، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.
ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن: هنادي مهنا، حنان سليمان، ليلى عز العرب، قصة تامر نادي، تأليف نجلاء الحديني، إخراج تامر نادي.
