"MBC مصر" تطرح إعلان مسلسل "سنجل ماذر فاذر" استعدادا لعرضه

كتب : مروان الطيب

09:00 ص 28/10/2025
    كواليس مسلسل سنجل ماذر فازر
    محمد كيلاني
    ريهام عبد الغفور
    شريف سلامة

كشفت شبكة قنوات "MBC مصر" عن الإعلان الدعائي الرسمي لمسلسل "سنجل ماذر فاذر" عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وظهر بالإعلان عدد من نجوم المسلسل، هم: الفنان شريف سلامة، الفنانة ريهام عبدالغفور والفنان محمد كيلاني، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي.

ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الفن: هنادي مهنا، حنان سليمان، ليلى عز العرب، قصة تامر نادي، تأليف نجلاء الحديني، إخراج تامر نادي.

MBC مصر سنجل ماذر فاذر انستجرام شريف سلامة ريهام عبدالغفور

