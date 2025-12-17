مباريات الأمس
7 صورة لوصلة رقص رومانسية بين أحمد عبد القادر وزوجته

كتب : مصراوي

03:30 ص 17/12/2025
    عبد القادر وزوجته (7)
    عبد القادر وزوجته (5)
    عبد القادر وزوجته (1)
    عبد القادر وزوجته (3)
    عبد القادر وزوجته (2)
    عبد القادر وزوجته (6)

احتفل لاعب وسط النادي الأهلي أحمد عبد القادر أمس الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، بحفل زفافه في المنصورة وسط حضور عدد من نجوم المارد الأحمر.

وحرص ثنائي المارد الأحمر، عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام، على التواجد في حفل الزفاف للاحتفال مع زميلهما بحفل زفافه.

وخطف أحمد عبد القادر الأنظار بشكل كبير، في حفل الزفاف، حيث دخل في وصلة رقص رومانسية مع زوجته، قبل نهاية حفل الزفاف مما أثار تفاعل كل الحضور.

والجدير بالذكر، أن عبد القادر كان قد أقام حفل حنته يوم 13 ديسمبر، في مسقط رأسه بقرية طنبارة التابعة لمحافظة الدقهلية.

أحمد عبد القادر عبد القادر وزوجته النادي الأهلي حفل زفاف أحمد عبد القادر أحمد رمضان بيكهام

