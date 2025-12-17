7 صورة لوصلة رقص رومانسية بين أحمد عبد القادر وزوجته

"زئبقي".. تعليق طريف من أبو تريكة على ظهوره مع محمد بركات

احتفل لاعب وسط النادي الأهلي أحمد عبد القادر أمس الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، بحفل زفافه في المنصورة وسط حضور عدد من نجوم المارد الأحمر.

وحرص ثنائي المارد الأحمر، عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام، على التواجد في حفل الزفاف للاحتفال مع زميلهما بحفل زفافه.

وخطف أحمد عبد القادر الأنظار بشكل كبير، في حفل الزفاف، حيث دخل في وصلة رقص رومانسية مع زوجته، قبل نهاية حفل الزفاف مما أثار تفاعل كل الحضور.

والجدير بالذكر، أن عبد القادر كان قد أقام حفل حنته يوم 13 ديسمبر، في مسقط رأسه بقرية طنبارة التابعة لمحافظة الدقهلية.

