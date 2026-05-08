إعلان

بعد الـ "واكا واكا".. شاكيرا تستعد لغناء "Dai Dai" الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026.. تعرف على التفاصيل

كتب : مروان الطيب

07:14 م 08/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (2)
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (3)
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (5)
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026 (4)
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تشعل أجواء حفلها في البرازيل (4)
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تشعل أجواء حفلها في البرازيل (5)
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تشعل أجواء حفلها في البرازيل (6)
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تشعل أجواء حفلها في البرازيل (7)
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تشعل أجواء حفلها في البرازيل (8)
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تروج لبطولة كأس العالم 2026
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تشعل أجواء حفلها في البرازيل (10)
  • عرض 13 صورة
    شاكيرا تشعل أجواء حفلها في البرازيل (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد النجمة الكولومبية العالمية، شاكيرا لغناء الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم، النقرر إقامته في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 وتستضيف البطولة هذا العام، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

نشرت شاكيرا خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، ظهرت خلاله داخل استاد ماراكانا الأسطوري بالبرازيل، وسط عدد من الاستعراضات كنوع من أنواع الحملات الترويجية للبطولة المرتقبة، وكتبت شاكيرا على الفيديو: "Dai Dai الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026، قادمة يوم 14 مايو".

وحاز المقطع على اعجاب وفرحة جمهورها ومتابعيها، وذلك نظرا لعودتها للمشاركة ببطولة كأس العالم بعدغياب سنوات منذ مشاركتها بغناء أغنية "La La La" عام 2014 في حفل الختام بالبرازيل، وعلقوا: "مستعدين يا ملكة، كلنا متحمسون، ليس هناك كأس عالم بدون شاكيرا".


شاكيرا تشعل أجواء حفلها في البرازيل

أحيت شاكير حفلا غنائيا ضخما مؤخرا في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت شاكيرا عدد من أشهر أغانيها إلى جانب العديد من الاستعراضات على المسرح وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

ووجهت شاكيرا الشكر والتحيةلجمهورها على نجاح الحفل ونشرت صورا من لاكواليس عبر صفحتها على "انستجرام"وكتبت: " لم أستطع النوم. مشاعر كبيرة، ما حدث الليلة الماضية في ريو كان لا يُنسى، كنا حوالي 2.5 مليون شخص جمعنا هناك، ويمكننا معًا أن ندرك قوة الموسيقى في كل منا".

وتابعت: "رغم أن اليوم كان صعبًا للكثيرين منا، احتفلنا بالحياة كما هي، مع صعودها وانهيارها، الجمال في كوباكابانا يذكرنا بما يهم حقًا والسر هو أن تكون حاضرًا، أن تقدر ما هو أمام عينيك. أن تفكر في البحر، في الشاطئ، في الجبل، أن تشعر بالشمس على بشرتي، والرياح. لأن هذا هو ما نحن من صنع".

واختتمت حديثها قائلة: "هذه كانت الرسالة الليلة الماضية، التي أعطتها أمريكا اللاتينية للعالم: من السهل أن تكون سعيدًا. وريو تذكّرنا به مثل أي مكان آخر في العالم".

كم عدد مشاركات شاكيرا في بطولة كأس العالم

شاركت شاكيرا ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في ألمانيا عام 2006 وقدمت أغنية "Hips Don’t Lie" في حفل الختام، وولمرة الثانية عام 2010 في جنوب أفريقيا وقدمت أغنية "Waka Waka" وصنفت كأنجح أغنية في تاريخ البطولة، وولمرة الثالثة عام 2014 في البرازيل وقدمت أغنية "La La La".

شاكيرا أغنية كأس العالم مونديال 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا
أخبار مصر

"تعامل الأهل مع الذهب اختلف".. نقيب المأذونين: كل 100 عقد زواج فيه 22 بيتطلقوا
كيف تحركت أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الأسبوع؟
اقتصاد

كيف تحركت أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الأسبوع؟
كيف يفكر الأهلي في مستقبل الأجانب للموسم الجديد؟ .. تفاصيل
رياضة محلية

كيف يفكر الأهلي في مستقبل الأجانب للموسم الجديد؟ .. تفاصيل

12 كيلو ذهب و5 ملايين جنيه.. حكاية جواهرجي سرقَه عامل وهرب في الجيزة
حوادث وقضايا

12 كيلو ذهب و5 ملايين جنيه.. حكاية جواهرجي سرقَه عامل وهرب في الجيزة
ابنة عبدالرحمن أبو زهرة: والدي يوم يبقى كويس ويوم يغيب عن الوعي وبدعيله
زووم

ابنة عبدالرحمن أبو زهرة: والدي يوم يبقى كويس ويوم يغيب عن الوعي وبدعيله

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
من "الاستسلام غير المشروط" لمفاوضات الـ30 يومًا.. كيف تغيرت أهداف ترامب في حرب إيران؟