كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

أحيا الفنان محمد فؤاد حفل غنائي ضخم في العلمين الجديدة بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

حضر محمد فؤاد بصحبة نجله عبدالرحمن، وأشعل فؤش الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها: ابن بلد ، ساعات بشتاق، طمني عليك، الحب الحقيقي، كداب، شاهدين عليه، كامننا، حبيبي يا.

تخلل الحفل العديد من المواقف التي تفاعل معها الجمهور، منها تقديم فؤش للمطرب أحمد جوهر وكشف قوة الصداقة بينهما منذ الثمانينيات في بداية مشواره الفني الذي بدأه مع الراحل عزت أبو عوف وفريق 4M ومرورا بالعديد من النجاحات والمواقف الحياتية التي تواجد فيها جوهر كصديق وداعم وفي، بعدها طلب من جوهر تقديم أغنيته الشهيرة "هات لي قلبك ده وأنا أقوله" التي تفاعل معها الجميع.

كما حرص فؤاد علي الترحيب بعدد من الحضور من أصدقائه داخل الوسط الفني، منهم: المخرج طارق العريان والمنتج ومهندس الصوت هاني محروس.

وفي موقف طريف طلب أحد المعجبين من فؤش تقديم أغنية "قشر البندق" ليرد فؤاد عليه قائلا: " قشر البندق دي لحميد الشاعري ، بس أنا هنا علشان أبسطك لو عايز أغنيها هغنيها".

وقبل انتهاء الحفل قدم فؤاد أغنيته الشهيرة أمريكا شيكا بيكا وعلق بعدها قائلا: "إحنا من زمان بنحذر من أمريكا، بس الكلام ده للناس اللي وقعت في فخ أمريكا مش لينا علشان اللي يجي جنبنا نقرقشه".

