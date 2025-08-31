إعلان

حفل رامي صبري "كامل العدد" في دبي ويعد جمهوره بلقاء جديد

02:51 م الأحد 31 أغسطس 2025
كتبت- منى الموجي:

أحيا المطرب رامي صبري، مساء أمس السبت 30 أغسطس، حفلا في دبي، رفع لافتة كامل العدد.

قدم رامي مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والجديدة، التي تفاعل معها الحضور، بينها: "كلمة، يمكن خير، خاصمت الشوارع، بقلبي معاك، بعدين يا سنيني"، و"انتي جنان" التي قام عدد من جمهوره بالرقص على أنغامها، وغنى تتر مسلسل وتقابل حبيب.

وعبر رامي عن سعادته بتفاعل الجمهور مع أغانيه، واشتياقه للحفلات في دبي بعد غيابه لأكثر من خمسة أعوام عنها، وقال إن الحفل عوضه عن الغياب، ووعدهم بلقاء آخر قريبا.

على صعيد آخر، بدأ رامي صبري تصوير حلقاته في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير (The Voice Kids) الذي يشارك فيه كعضو لجنة تحكيم بجانب داليا مبارك والشامي.

