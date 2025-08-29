بفستان الريش القصير.. روبي تحتفل بنجاح حفل ختام مهرجان المسرح الروماني

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة روبي بنجاح حفلها الغنائي الذي أقيم ضمن فعاليات حفل ختام المسرح الرومانسي، وسط حضور جماهيري كبير.

نشرت روبي صور من كواليس الحفل عبر حسابها على انستجرام وكتبت: " بجد من احلى الحفلات اللي عملتها السنة دي، حفلة ختام مهرجان المسرح الروماني في العلمين.. جمهور جميل كنت مبسوطة جدا معاكم و يارب انتوا كمان تكونوا انبسطوا ".

وأحيت روبي مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية، كان آخرها في يوليو الماضي ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي" بالساحل الشمالي، بمشاركة الفنان أحمد سعد، كما تستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء عدة حفلات، من بينها حفل في فرنسا خلال أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا:

للعام الثاني على التوالي.. تركي آل الشيخ أقوى شخصية مؤثرة بعالم الملاكمة

الليلة.. محمد رمضان يحيي حفلا بمهرجان مراسي في الساحل الشمالي