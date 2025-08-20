كتبت- منى الموجي:

أشعل المطرب إيهاب توفيق حماس جمهور حفله المُقام ضمن فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل الحضور.

وقدم أغاني "مالهمش في الطيب، عامل عاملة، سحراني ليل ونهار، يا أحلى منهم، مشتاق، بحبك يا أسمراني، هدى القمر".

وطلب إيهاب من المطربة الشابة كنزي الصعود على المسرح لتشاركه غناء "الله عليك يا سيدي"، وأشار لوجود مفاجأة ستجمعهما، وهي أغنية جديدة سيطرحها قريبا.

وقدم بعد ذلك "على كيفك ميل"، وأغنيته الجديدة "حد شافنا"، "يا سلام"، "تترجى فيا"، "مراسيل"، "السهرة جامدة".

وتتواصل فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة علاء عبدالسلام، وشهد مسرح المحكى مساء الأربعاء 20 أغسطس أمسيتين متتاليتين .

ففي تمام العاشرة مساءً، صعد النجم إيهاب توفيق على المسرح، ووجه التحية للجمهور قائلا "وحشتوني جدا، منورين القلعة، وإن شاء الله نقضي وقت حلو مع بعض، وبنشكر وزارة الثقافة ووزارة السياحة، ويا رب نكون مع بعض كل سنة".

وسبقه في الثامنة مساءً أمسية لفرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية تقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وضمت لوحات حركية من الفلكلور الشعبي على أنغام مختارة من الأغاني التراثية والوطنية، منها: فلسطين انتي الروح، ماج المرج، يا طلة خيلنا، عالقهوجي، شيل شيل، على هذه الأرض، دمي فلسطيني.