كتبت- منى الموجي:

تألق مغني الراب ليجي سي في حفله المُقام ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، مساء الجمعة 15 أغسطس، وسط حضور عدد كبير من محبيه، وقدم لهم باقة متنوعة من أشهر أغانيه.

أقيم الحفل على مسرح يو أرينا في مدينة العلمين الجديدة، وغنى ليجي سي أغنية "عرفة"، "لما تغيبي"، وقبل غناء "بيتادين"، قال "التراك ده بحبه قوي وليا معاه ذكريات جميلة قوي قوي، حد حافظ بيتادين"، ليعلن الجمهور حماسه، ويرددون معه كلماتها.

كان مغني الراب شهاب افتتح الحفل بأغنية "منافقين"، وقدم مجموعة متنوعة من الأغاني، بينها أغنية عالعموم، واختار طفلة صغيرة ليهديها "كاب"، قائلا "عارفين الكاب الأحمر بتاعي، اللي عارفه يعني، الكاب ده على فكرة أنا ماختارتهوش دخلت البيت لقيته موجود، فأنا حاسس إني عايز أديه لحد منكم دلوقتي، نظبطها إزاي مش عارف، بس أنا نفسي أديه لحد منكم".

وشارك في إحياء الحفل مروان بابلو، ونشرت الصفحة الرسمية لقناة الحياة على موقع إنستجرام صورا لإقبال الجمهور، معلقة "حضور شبابي مكثف لحفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب ضمن فعاليات مهرجان العلمين".

كانت الأسابيع الماضية شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الأغنية في العالم العربي في المهرجان: أنغام، عمرو دياب، تامر حسني، أصالة.