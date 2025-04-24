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مدين يتصدر "التريند" بأغنيتي "اترموا" و"رسيني" لـ بهاء سلطان

10:09 م الخميس 24 أبريل 2025

مدين وبهاء سلطان

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كتبت- منى الموجي:

حقق الملحن مدين، نجاحا كبيرا بأغنيتيه "اترموا" و"رسيني" ويتعاون خلالهما مع المطرب بهاء سلطان، وتصدرا قوائم المشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

تمكنت أغنية "اترموا" من احتلال المركز الثامن في قائمة الأغاني الأكثر استماعا عبر موقع الڤيديوهات يوتيوب، محققة نسب مشاهدة عالية منذ طرحها، كما حققت أغنية "رسيني" أرقامًا كبيرة.

ويعيش مدين حالة انتعاشة فنية قوية، إذ يتعاون مع أصالة في أغنية جديدة بعنوان "ضريبة البعد" والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ومع المطرب أحمد بتشان بعنوان "بطلت أعد الأيام".

الملحن مدين أغنية اترموا أغنية رسيني بهاء سلطان الملحن مدين يتصدر التريند غنية اترموا في المركز الثامن
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