تفاصيل تعاون مدين مع أصالة وبهاء سلطان في أعمال غنائية جديدة

كتبت- منى الموجي:

يعيش الملحن مدين، حالة من النشاط الفني الكبير في الفترة الحالية، ويستعد لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ويعود مدين للتعاون مع النجمة أصالة من خلال أغنية جديدة بعنوان "ضريبة البعد"، وهي أغنية تركز على فكرة الفراق والبعد وتأثيرهما على الشخص.

كما يواصل مدين تعاونه مع النجم بهاء سلطان في أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان "رسيني"، وهي الأغنية الرئيسية لـ الميني ألبوم الخاص بسلطان، بينما تحمل الثانية اسم "اترموا"، في عودة قوية لبهاء مع مدين.

ويستعد أيضًا لطرح أغنية جديدة مع المطرب أحمد بتشان بعنوان "بطلت أعد الأيام".

ويُعتبر مدين واحدًا من أبرز وأنجح ملحني مصر والوطن العربي، إذ تعاون مع العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم: تامر حسني، شيرين عبدالوهاب، إليسا، عمرو دياب، محمد حماقي، تامر عاشور، نانسي عجرم وغيرهم، محققًا معهم نجاحات كبيرة.