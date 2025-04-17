إعلان

تفاصيل تعاون مدين مع أصالة وبهاء سلطان في أعمال غنائية جديدة

09:55 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    بهاء سلطان
  • عرض 9 صورة
    بهاء سلطان
  • عرض 9 صورة
    بهاء سلطان
  • عرض 9 صورة
    أصالة
  • عرض 9 صورة
    المطربة أصالة
  • عرض 9 صورة
    أصالة (3)
  • عرض 9 صورة
    أصالة (2)
  • عرض 9 صورة
    أصالة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

يعيش الملحن مدين، حالة من النشاط الفني الكبير في الفترة الحالية، ويستعد لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة مع كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ويعود مدين للتعاون مع النجمة أصالة من خلال أغنية جديدة بعنوان "ضريبة البعد"، وهي أغنية تركز على فكرة الفراق والبعد وتأثيرهما على الشخص.

كما يواصل مدين تعاونه مع النجم بهاء سلطان في أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان "رسيني"، وهي الأغنية الرئيسية لـ الميني ألبوم الخاص بسلطان، بينما تحمل الثانية اسم "اترموا"، في عودة قوية لبهاء مع مدين.

ويستعد أيضًا لطرح أغنية جديدة مع المطرب أحمد بتشان بعنوان "بطلت أعد الأيام".

ويُعتبر مدين واحدًا من أبرز وأنجح ملحني مصر والوطن العربي، إذ تعاون مع العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي، منهم: تامر حسني، شيرين عبدالوهاب، إليسا، عمرو دياب، محمد حماقي، تامر عاشور، نانسي عجرم وغيرهم، محققًا معهم نجاحات كبيرة.

بهاء سلطان مدين رسيني بطلت أعد الأيام أصالة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات