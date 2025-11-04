المايسترو هاني فرحات يشارك في مهرجان صدى الأهرامات.. تعرف على التفاصيل

أعلن مهرجان "صدى الأهرامات" عن مشاركة المايسترو هاني فرحات، وقيامه بقيادة الأوركسترا الملكي البريطاني لتقديم باقة من أشهر أعمال الملحن والمؤلف الموسيقي الكبير عمار الشريعي في الحفل الثاني ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان التي تحمل شعار "مهد الحضارات.. ملتقى الفنون والثقافات".

ويشارك فرحات، المايسترو بن بالمر في قيادة الأوركسترا البريطاني الذي يقدم في نفس الحفل أعمال المؤلف الموسيقي هشام نزيه.

يُقام المهرجان عند سفح أهرامات الجيزة على مسرح بانوراما الأهرامات ضمن أجواء تقدم للجمهور رحلة موسيقية، تضم عازف البيانو الشهير لانج لانج وكذلك حفل لموسيقى هوليوود تشارك به كارلا شمعون وحفل لـ عبير نعمة وفايا يونان وكذلك نخبة من كبار الموسيقيين المصريين في الخارج ضمن حفل جالا، وكذلك يشارك ديماش كودايبرجن، ويختتم المهرجان فعالياته بباليه إيفمان من بطرسبورج- روسيا على مسرح الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يهدف "صدى الأهرامات" إلى جمع نخبة من ألمع وأبرز الفنانين العالميين في مجال الموسيقى وما يحيط بها من فنون، لعرض طيف واسع من الثقافات على أرض المحروسة.