بعد نجاح ألبوم "حاجة غير".. آمال ماهر تستعد لطرح "خذلني"

كتب : هاني صابر

10:05 م 03/11/2025

امال ماهر

تستعد المطربة آمال ماهر، خلال الأيام المقبلة لطرح أغنيتها الجديدة "خذلني"، التي كتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها أحمد إبراهيم، فيما تولى أمير محروس الميكس والماستر للأغنية.

ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح اللافت الذي حققه ألبومها الأخير "حاجة غير"، الذي طرح صيف 2025 وضم 10 أغنيات، صُوّر منها 8 كليبات، إضافة إلى تصدر أغنية "نسيت اسمي" قائمة الاستماع على منصة أنغامي، وتحقيقها ملايين المشاهدات على يوتيوب إلى جانب باقي أغاني الألبوم.

وكان آخر ظهور فني لآمال ماهر خلال احتفالية "وطن السلام" ، حيث قدمت دويتو مميزًا مع الفنان حمزة نمرة لأغنية "مصر وطن السلام" في دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستعد جمهور آمال ماهر أيضًا لحضور حفلها الكبير في قصر القبة يوم 29 نوفمبر، بمشاركة الفنان بهاء سلطان، حيث ستقدم باقة من أحدث أغانيها، إلى جانب أغنيتها المنتظرة "خذلني".

