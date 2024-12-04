لنجوم من مصر ولبنان وسوريا.. "يوتيوب" يكشف عن الأغاني التي جذبت الجمهور في 2024

كتبت- منى الموجي:

كشف موقع الفيديوهات العالمي الشهير YouTube عن قوائمه السنوية لأبرز اللحظات وصنّاع المحتوى والأغاني على المنصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أعلن قائمة "الموضوعات الرائجة" التي شغلت الجمهور على المنصة في المنطقة، والتي تنوّعت بين الأخبار والصيحات والثقافة الشعبية وغيرها.

أكّد جافيد أصلانوف، رئيس YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صحفي على أهمية هذه القوائم السنوية، قائلاً: "تبيّن القوائم هذا العام دور YouTube كمنصة تعكس أهم الأحداث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الأخبار والفعاليات الرياضية إلى أحدث الصيحات في عالم ألعاب الفيديو واكتشاف المواهب الفنية الصاعدة. كما تُظهر إبداع صناع المحتوى في سرد أهم قصص المنطقة مع جمهورهم من خلال التنسيقات المتنوعة التي يوفرها YouTube - بما في ذلك مقاطع الفيديو القصيرة ومقاطع الفيديو الطويلة والبث المباشر والبودكاست - حول الموضوعات الأكثر أهمية لهم.

وفي عالم الموسيقى، لمع نجم الفنان الصاعد "الشامي" ضمن قائمتي "الموضوعات الرائجة" و"الأغاني المفضّلة" على YouTube للعام 2024. كما تصدّرت أغنية "مهبول أنا" للفنان "لازارو" قائمة الأغاني المفضّلة على المنصة، وشاركتها في الصدارة أغنية "هيجيلي موجوع" للفنان تامر عاشور.

وتضم قائمة الأغاني المفضّلة والتي تم تحديدها بالاستناد إلى عدد المشاهدات المحلية لأغانٍ تم إصدارها في العام 2024 أو أغانٍ حقّقت نموًا كبيرًا في المشاهدات مقارنةً بالأعوام السابقة:

1. تامر عاشور - هيجيلي موجوع (مصر)

2. محمد لزعر (لازارو) - مهبول أنا (المغرب)

3. محمود الليثي - عم المجال (مصر)

4. أصالة وأحمد سعد - سبب فرحتي (سوريا ومصر)

5. أصالة - فووق (سوريا)

6. الشاب هشام تيجيفي - فاتو ليام (الجزائر)

7. لبنج - هواسي (المغرب)

8. وائل جسار - كل وعد (لبنان)

9. شاب حميدو - عشقك إدمان (الجزائر)

10. الشامي - صبرًا (سوريا)