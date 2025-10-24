بفستان شفاف.. آية سماحة بإطلالة جذابة في ختام مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة آية سماحة، بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.



وارتدت آية فستانا طويلا باللون الأخضر الفسفوري، مكشوفا عند منطقة الصدر وشفافا من أسفل، وتصميمه بصيحة "الشراشيب".



واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان النيود.



واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.



ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي اللامع.



وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.



وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.



وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.



ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.