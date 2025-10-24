إعلان

فستان ضيق ومفتوح.. بشرى بإطلالة جريئة في ختام مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

07:13 م 24/10/2025
    الفنانة بشرى
    الفنانة بشرى
    الفنانة بشرى

ظهرت الفنانة بشرى بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.


وارتدت بشرى فستانا طويلا باللون الفضي اللامع، تميز بأنه بقصة الكب وبتصميم ضيق.


واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.


ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وزينتها بمجوهرات مكونة من أقراط طويلة.


وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.


وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.


ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.

