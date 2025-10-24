الأحمر يخطف الأنظار.. هنادي مهنا بإطلالة جريئة في ختام مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بإطلالة جريئة، خلال حضورها ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت هنادي فستانا طويلا بقصة الكب باللون الأحمر مزود باكستنشن من الجلد، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، وزينت الإطلالة بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.

وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.

ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.