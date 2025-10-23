إعلان

هنا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. وسعرها صادم

كتب : أسماء العمدة

03:57 م 23/10/2025
لفتت الفنانة هنا شيحة الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث اختارت فستانًا أسود طويلًا يجمع بين الفخامة والجرأة بتصميم يحمل توقيع دار الأزياء اللبنانية "جيمي معلوف" (Gemy Maalouf).

967949ff-5e5d-4f3b-9a18-8accbc2e0fdb_11zon

جاء الفستان بتصميم مميز، إذ تضمن كورسيه علوي شفاف من الدانتيل أو القماش الشبكي أبرز أنوثتها وأناقتها، وتزيّن بتفاصيل من الورود المجسمة والكشكشة المصنوعة من التول على منطقة الكتفين والصدر، في لمسة فنية أضفت عمقًا ورقيًا للإطلالة.

1e75e0ef-19a3-4c50-b637-c4843971078d_11zon

أما التنورة، فجاءت واسعة ومنفوشة بطبقات متتالية من قماش التول الأسود الشفاف، مع تفاصيل زخرفية ناعمة على الجانبين، مما منح الفستان طابعًا دراميًا يليق بأجواء السجادة الحمراء.

a3aabc60-abfc-4a76-aa35-f1bfa77af18f_11zon

اختارت هنا شيحة تسريحة شعر أنيقة برفعه إلى كعكة أو ذيل حصان عالٍ أظهر ملامحها الرقيقة، فيما أضفت مجوهراتها الماسية اللامعة من القلادة والأساور والخواتم لمسة من البريق على الإطلالة الكلاسيكية.

29b1bb7b-bc63-40ec-8f90-b288a13f0ffb_11zon

ويبلغ سعر الفستان نحو 4,329 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل تقريبًا 82,251 جنيهًا مصريًا.

