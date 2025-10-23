هنا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. وسعرها صادم

بإطلالة كاجول.. توفيق عكاشة وزوجته في فعاليات اليوم الثامن من الجونة

لفتت الفنانة هنا شيحة الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث اختارت فستانًا أسود طويلًا يجمع بين الفخامة والجرأة بتصميم يحمل توقيع دار الأزياء اللبنانية "جيمي معلوف" (Gemy Maalouf).

جاء الفستان بتصميم مميز، إذ تضمن كورسيه علوي شفاف من الدانتيل أو القماش الشبكي أبرز أنوثتها وأناقتها، وتزيّن بتفاصيل من الورود المجسمة والكشكشة المصنوعة من التول على منطقة الكتفين والصدر، في لمسة فنية أضفت عمقًا ورقيًا للإطلالة.

أما التنورة، فجاءت واسعة ومنفوشة بطبقات متتالية من قماش التول الأسود الشفاف، مع تفاصيل زخرفية ناعمة على الجانبين، مما منح الفستان طابعًا دراميًا يليق بأجواء السجادة الحمراء.

اختارت هنا شيحة تسريحة شعر أنيقة برفعه إلى كعكة أو ذيل حصان عالٍ أظهر ملامحها الرقيقة، فيما أضفت مجوهراتها الماسية اللامعة من القلادة والأساور والخواتم لمسة من البريق على الإطلالة الكلاسيكية.

ويبلغ سعر الفستان نحو 4,329 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل تقريبًا 82,251 جنيهًا مصريًا.