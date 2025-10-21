"فستان بقصة الكب".. مايان السيد بإطلالة لامعة في سادس أيام الجونة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة ناعمة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت مايان فستانا طويلا بتدرجات اللون الأزرق، تميز بأنه بقصة الكب ومزينا بتطريزات لامعة.



واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.



واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم.