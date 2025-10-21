إعلان

"فستان جريء".. مي الغيطي بإطلالة جذابة في سادس أيام الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله :
تصوير- علاء أحمد :

10:36 م 21/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مي الغيطي
  • عرض 3 صورة
    مي الغيطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة مي الغيطي بإطلالة ناعمة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت مي فستانا طويلا بدرجات اللون الأزرق السماوي تميز بأنه بقصة الكت.


واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.


واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم وكلاتش لامع.

مي الغيطي لفنانة مي الغيطي الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟