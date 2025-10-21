"فستان جريء".. مي الغيطي بإطلالة جذابة في سادس أيام الجونة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة مي الغيطي بإطلالة ناعمة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت مي فستانا طويلا بدرجات اللون الأزرق السماوي تميز بأنه بقصة الكت.



واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.



واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من كوليه، وخاتم وكلاتش لامع.