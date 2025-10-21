جمالها ساحر.. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في سادس أيام الجونة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي، بإطلالة ناعمة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت يسرا فستانا طويلا باللون الأخضر الفاتح بقصة الكب ومزينا بتطريزات لامعة، وب



واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.



واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.



وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، وقلادة.