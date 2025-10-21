أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار رفقة زوجها في سادس أيام الجونة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد بإطلالة جذابة رفقة زوجها، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت أسماء فستانا طويلا باللون الأحمر بقصة الكب وبشكل انسيابي على الجسم.



واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان الترابية، وركزت على رسمة عيونها.



واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.



بينما ارتدى زوجها بدلة أنيقة باللون البيج، ونسق أسفلها قميص أبيض.