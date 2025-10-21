بالأحمر الناري.. ليلى علوي بفستان جريء في سادس أيام الجونة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة ليلى علوي، بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت ليلى فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأحمر الناري، مزود بفتحة ساق جريئة.



واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.



واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.



وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.