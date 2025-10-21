إعلان

بسمة داوود تتألق بالأسود على السجادة الحمراء في الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

09:35 م 21/10/2025
    الفنانة بسمة داوود
    الفنانة بسمة داوود
    الفنانة بسمة داوود

ظهرت الفنانة بسمة داوود بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت بسمة فستان طويل كت باللون الأسود اللامع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

الفنانة بسمة داوود مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة

