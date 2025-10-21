بسمة داوود تتألق بالأسود على السجادة الحمراء في الجونة



ظهرت الفنانة بسمة داوود بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت بسمة فستان طويل كت باللون الأسود اللامع.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.