حكاية فستان من الجونة.. صاحبته ظهرت بإطلالة غريبة في المهرجان

أثارت الفنانة روجينا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة غريبة على الريد كاربت في اليوم الأول من المهرجان، حيث تألقت بإطلالة ملكية.

ودائما ما تثير روجينا الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها على الريد كاربت في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت روجينا خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي بفستان طويل باللون الوردي مزينا بتطريزات من الأعلى واكستنشن غريب عند منطقة الظهر، من تصميم "mirnajawhari".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة الميكب أرتيست مي عبد السلام.

واختارت روجينا أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الغريبة، بواسطة صالون الصغير.

وزينت روجينا إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق، من تصميم "glamour.jewellery".