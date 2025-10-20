أناقة وجاذبية.. يسرا تتألق بالأسود على السجادة الحمراء
كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت يسرا فستان طويل منفوش من الأسفل باللون الأسود بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة بنفس اللون.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت إن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.
وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.