أناقة وجاذبية.. يسرا تتألق بالأسود على السجادة الحمراء

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

رانيا يوسف جريئة ونجلاء بدر بفستان مفتوح.. 25 إطلالة للنجمات في اليوم



ظهرت الفنانة يسرا بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت يسرا فستان طويل منفوش من الأسفل باللون الأسود بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة بنفس اللون.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت إن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.