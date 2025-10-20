إعلان

مايان السيد بفستان جريء في خامس أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

09:52 م 20/10/2025
ظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت مايان فستان طويل "كت" باللون الأحمر اللامع تميز بأنه مزينا بالتطريزات.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت مايان تسريحة الشعر ذيل الحصان كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

