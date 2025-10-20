مايان السيد بفستان جريء في خامس أيام الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة



ظهرت الفنانة مايان السيد بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت مايان فستان طويل "كت" باللون الأحمر اللامع تميز بأنه مزينا بالتطريزات.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت مايان تسريحة الشعر ذيل الحصان كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.