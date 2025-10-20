إعلان

ميس حمدان بلوك جريء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

09:35 م 20/10/2025
    ميس حمدان
    ميس حمدان
    ميس حمدان
    ميس حمدان
    ميس حمدان

ظهرت الفنانة ميس حمدان بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت ميس فستان طويل وجريء باللون النبيتي مصنوع من الجلد.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت ميس أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.

ميس حمدان الجونة مهرجان الجونة

