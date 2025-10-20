ميس حمدان بلوك جريء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة



ظهرت الفنانة ميس حمدان بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت ميس فستان طويل وجريء باللون النبيتي مصنوع من الجلد.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت ميس أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم.