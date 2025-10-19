فستان أسود لامع.. لبلبة بإطلالة أنيقة في رابع أيام الجونة

علا رشدي ببدلة غير تقليدية في ثالث أيام الجونة.. سعرها صادم

"لوك كلاسيكي وراقي".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

تألقت الفنانة لبلبة، بإطلالة أنيقة، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وأطلت لبلبة مرتدية فستان قصير باللون الأسود، تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة وبصيحة "الشراشيب".

واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بالأحمر الناري.



واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش فضي وحذاء أسود.



وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.