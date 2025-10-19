فستان أسود لامع.. لبلبة بإطلالة أنيقة في رابع أيام الجونة
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
تألقت الفنانة لبلبة، بإطلالة أنيقة، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وأطلت لبلبة مرتدية فستان قصير باللون الأسود، تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة وبصيحة "الشراشيب".
واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بالأحمر الناري.
واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش فضي وحذاء أسود.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.