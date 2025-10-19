كالعروس.. أسماء جلال بإطلالة جذابة في رابع أيام الجونة
كتب : مصراوي
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة أسماء جلال بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وأطلت أسماء بفستان طويل "كت" باللون الأبيض مصنوع من الدانتيل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت أسماء أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة. وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وانسيال.