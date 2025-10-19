كالعروس.. أسماء جلال بإطلالة جذابة في رابع أيام الجونة

هالة صدقي بإطلالة فاخرة في اليوم الثالث من مهرجان الجونة - وهذا سعر فستانها

علا رشدي ببدلة غير تقليدية في ثالث أيام الجونة.. سعرها صادم

أروى جودة.. 20 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في رابع أيام الجونة

ليلى علوي تخطف الأنظار بالأسود في رابع أيام الجونة

"لوك كلاسيكي وراقي".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

إعادة الألبوم

تابعنا على

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أسماء جلال بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وأطلت أسماء بفستان طويل "كت" باللون الأبيض مصنوع من الدانتيل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أسماء أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة. وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وانسيال.