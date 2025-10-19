"البيبي بلو يليق بهن".. 4 نجمات يتألقن في الجونة- من الأجمل؟

"جذابة وجريئة".. ناقد موضة يعلق على إطلالة مطربة شهيرة في الجونة

ظهرت العديد من نجمات الفن بأفضل إطلالة خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في الثامنة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن الذي سيطر عليها اللون "البيبي بلو" في مهرجان الجونة.

ركين سعد

اختارت الفنانة ركين سعد فستانا طويلا بقصة كب ضيقة وانسيابية مزينا بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية راقية، مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم.

ريم مصطفى

تألقت الفنانة ريم مصطفي بفستان طويل باللون "البيبي بلو" بقصة كب مزينة بصيحة الشراشيب وتطريزات لامعة، ونسقت معه مكياجا هادئا بألوان النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

أضافت إلى إطلالتها مجوهرات متناسقة مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان واسع وطويل باللون البيبي بلو، مع جاكيت من نفس اللون مزين بتطريزات لامعة، وتركت شعرها منسدلا بشكل طبيعي على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الأبيض.

هدى المفتي

اختارت الفنانة هدى المفتي فستانا طويلا باللون البيبي بلو بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، وبتصميم شراشيب من الأسفل، ووضعت مكياجا بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.