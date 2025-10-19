إعلان

"البيبي بلو يليق بهن".. 4 نجمات يتألقن في الجونة- من الأجمل؟

كتبت- أسماء مرسي:

02:00 م 19/10/2025
  ركين سعد
  • عرض 16 صورة
    ركين سعد
  • عرض 16 صورة
    ركين سعد
  • عرض 16 صورة
    ركين سعد
  ريم مصطفى
    ريم مصطفى
  • عرض 16 صورة
    الفنانة ريم مصطفى
  • عرض 16 صورة
    ريم مصطفى
  • عرض 16 صورة
    الفنانة ريم مصطفى
  • عرض 16 صورة
    بسنت شوقي في عرض ''هابي بيرث داي''
  • عرض 16 صورة
    بسنت شوقي ومحمد فراج في عرض ''هابي بيرث داي''
  • عرض 16 صورة
    بسنت شوقي في عرض ''هابي بيرث داي''
  • عرض 16 صورة
    بسنت شوقي في عرض ''هابي بيرث داي''
  هدى المفتي
    هدى المفتي (8)
  • عرض 16 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 16 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 16 صورة
    هدى المفتي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت العديد من نجمات الفن بأفضل إطلالة خلال حضورهن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في الثامنة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن الذي سيطر عليها اللون "البيبي بلو" في مهرجان الجونة.

ركين سعد

اختارت الفنانة ركين سعد فستانا طويلا بقصة كب ضيقة وانسيابية مزينا بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية راقية، مكونة من قلادة، وحلق، وخاتم.

ريم مصطفى

تألقت الفنانة ريم مصطفي بفستان طويل باللون "البيبي بلو" بقصة كب مزينة بصيحة الشراشيب وتطريزات لامعة، ونسقت معه مكياجا هادئا بألوان النيود، وتسريحة شعر منسدلة على الأكتاف.

أضافت إلى إطلالتها مجوهرات متناسقة مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بفستان واسع وطويل باللون البيبي بلو، مع جاكيت من نفس اللون مزين بتطريزات لامعة، وتركت شعرها منسدلا بشكل طبيعي على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الأبيض.

هدى المفتي

اختارت الفنانة هدى المفتي فستانا طويلا باللون البيبي بلو بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، وبتصميم شراشيب من الأسفل، ووضعت مكياجا بدرجات النيود، وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

اطلالات الجونة مهرجان الجونة ركين سعد ريم مصطفى بسنت شوقي هدى المفتي

