في ثالث أيام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار بإطلالة تجمع بين البساطة الراقية واللمسة الشرقية.

اختارت تارا فستان “Midi Kaia Dress” باللون البني من دار أباديا (Abadia).

الفستان متوسط الطول "ميدي" يتميز بياقة مربعة عصرية تبرز الرقبة والكتفين، مع خصر غير متوازن ودرابيه ناعم يمنح الإطلالة حركة انسيابية أنثوية، بينما تضيف الجيوب الجانبية لمسة عملية أنيقة.

ظهرت تارا بإطلالة متكاملة مع شعر مموج طبيعي وأقراط ذهبية طويلة، أبرزت جمال الفستان.

الفستان متوفر عبر الموقع الرسمي لدار أباديا بسعر 4,220 درهم إماراتي (حوالي 54,694 جنيه)، وهو أحد أبرز القطع في مجموعة هذا الموسم.