في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، لفتت منة شلبي الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة اتسمت بالبساطة والرقي في آنٍ واحد

وارتدت فستانًا أسود طويلًا بتصميم لامع، جاء بقصة ضيقة تُبرز القوام، مع تفاصيل شفافة عند منطقة البطن أضفت لمسة عصرية وجريئة.



الفستان بلا أكمام، برباطين رفيعين، ما أضفى عليه طابعًا أنثويًا ناعمًا.

واعتمدت تسريحة شعر كاريه مموج قصير بأسلوب جانبي أنيق، منحها إطلالة كلاسيكية وعصرية في نفس الوقت.

واختارت إكسسوارات بسيطة وناعمة، شملت عقدًا رقيقًا، وسوارًا أحمر مميزًا في يدها اليسرى، إلى جانب خاتم ناعم، مما حافظ على بساطة الإطلالة دون مبالغة.

واختارت المكياج ناعمًا وطبيعيًا، مع إبراز ملامح وجهها بأسلوب رقيق وهادئ، مع لمسة من أحمر الشفاه النيود.