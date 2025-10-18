جريئة ومتنوعة.. 20 صورة لإطلالات النجمات في ثالث أيام الجونة

جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات ساحرة وجذابة خلال حضورهن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وتنوعت الإطلالات ما بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والقصات الجريئة واللامعة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز 20 إطلالات للنجمات في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي:

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار بإطلالة محتشمة وأنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود،

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وأطلت الفنانة يسرا مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة الكب ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش فضي، وحذاء باللون الأحمر.

بينما ارتدت الفنانة لبلبة فستانا طويلا باللون البني مزين بتطريزات لامعة، ونسقت معه "قفازات" باللون الأسود،

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة.

كما ظهرت الفنانة مايان السيد بفستان طويل بقصة "كب"، لامع وبتطريزات ونقوشات مميزة من الأسفل، واعتمدت مكياجا قويا بالألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وأطلت الفنانة روجينا، بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الذهبي اللامع بقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

كما ظهرت الفنانة يسرا اللوزي، بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي اللامع، مزين بتطريزات لامعة وبصيحة الشراشيب، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.