أبرزهن إيناس الدغيدي.. فنانات بفساتين الفرح في مهرجان الجونة

شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس تألق مجموعة من النجوم والثنائيات الفنية على السجادة الحمراء، حيث جمع الحدث بين الأناقة، الجرأة، وروح الاحتفال السينمائي.

ومن أبرز الحضور كانت المخرجة إيناس الدغيدي، التي حطمت الروتين بحضورها المهرجان برفقة زوجها بعد أيام قليلة من عقد قرانهما، لتكون محط أنظار الكاميرات والحضور.

إيناس الدغيدي

اختارت الدغيدي إطلالة جريئة ومميزة، ارتدت فيها فستانا طويلا شفافا من الأعلى باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حقيبة فضية أنيقة.

أما المكياج فاعتمد على الألوان الترابية مع أحمر شفاه بدرجات النيود، فيما اختارت تسريحة شعر مرفوعة لتكمل جاذبية الفستان الجريء.

روجينا وأشرف زكي

تألقت الفنانة روجينا بفستان طويل بقصة الكاب باللون الوردي البينك، مع مكياج قوي أبرز ملامحها الجذابة.

وفي المقابل، اختار زوجها الفنان أشرف زكي بدلة سوداء كلاسيكية مع قميص أبيض بسيط، ليظهر الثنائي بتناغم أنيق يجمع بين الحداثة والكلاسيكية على السجادة الحمراء.

أحمد داوود وعلا رشدي

قدمت الفنانة علا رشدي إطلالة فاخرة بفستان طويل بقصة الكاب باللون الذهبي، ونسقت معه حقيبة ذهبية لامعة أضفت مزيدا من البريق والفخامة على حضورها.

أما زوجها الفنان أحمد داوود، فقد ارتدى بدلة سوداء مع قميص أبيض بسيط، لتكتمل أناقتهما وتناغمهما كأحد أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

