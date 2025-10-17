جريء ومكشوف.. 25 إطلالة للنجمات في اليوم الثاني من الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في الجونة

تصوير- علاء أحمد



خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الجذاب والجريئة خلال حضورهن اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.



ومن أبرز إطلالات الحضور الفنانة حنان مطاوع التي ظهرت بفستان طويل باللونين الأزرق والأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.



أما الفنانة بسمة أطلت بفستان باللون الأزرق مكشوف عند منطقة البطن، وتركت شعرها الويفي منسدلا.



وأطلت بسنت شوقي ببدلة باللون البيبي بلو اللامع واعتمدت مكياجا ترابيا وتركت شعرها منسدلا



وتألقت الفنانة مي سليم بفستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون الأسود.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز ٢٥ إطلالات للنجمات في اليوم الثاني من المهرجان.