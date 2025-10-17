إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في الجونة

جريء ومكشوف.. 25 إطلالة للنجمات في اليوم الثاني من الجونة



تصوير- علاء أحمد

ظهرت الإعلامية إنجي علي بإطلالة جريئة خلال حضوره اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت إنجي جمبسوت باللون الأسود بقصة الكب ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة بنفس اللون.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت إنجي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.