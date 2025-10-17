إعلان

ياسمين العبد بفستان جذاب في ثاني أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

08:22 م 17/10/2025
    الفنانة ياسمين العبد
    الفنانة ياسمين العبد

تألقت الفنانة ياسمين العبد، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

أطلت ياسمين مرتدية فستان طويل باللون الرصاصي اللامع، تميز بأنه بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.


واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات الألوان النيود.


واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة.

