إعلان

25 صورة.. أجمل إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

كتب : هاني صابر

10:30 م 16/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي (8)
  • عرض 25 صورة
    نيللي كريم (4)
  • عرض 25 صورة
    نجلاء بدر
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد (9)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد (4)
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب (2)
  • عرض 25 صورة
    يسرا (1)
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي
  • عرض 25 صورة
    علا رشدي
  • عرض 25 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 25 صورة
    شيري عادل (2)
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب (1)
  • عرض 25 صورة
    ريم مصطفى
  • عرض 25 صورة
    درة
  • عرض 25 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 25 صورة
    شيري عادل (1)
  • عرض 25 صورة
    تارا عماد (7)
  • عرض 25 صورة
    تارا عماد (1)
  • عرض 25 صورة
    نيللي كريم (5)
  • عرض 25 صورة
    اروى جودة (1)
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال (2)
  • عرض 25 صورة
    أسماء جلال (1)
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 25 صورة
    جومانا مراد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، ليتألقوا على السجادة الحمراء بفساتينهم التي حرصوا على انتقائها خصيصا لحضور حفل افتتاح المهرجان.

وشهدت الحفل، حضور كوكبة من نجمات الفن بينهن بسنت شوقي ومايا دياب ويسرا وليلى علوي وشيرين رضا ومايان السيد ونيللي كريم وأسماء جلال وشيري عادل .

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

اقرأ أيضا:

مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)

نجمات الفن إطلالات نجمات الفن مهرجان الجونة السينمائي حفل افتتاح مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.. التطبيق بعد ساعات
خلال ساعات.. زيادة جديدة في أسعار البنزين
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)