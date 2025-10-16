حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، ليتألقوا على السجادة الحمراء بفساتينهم التي حرصوا على انتقائها خصيصا لحضور حفل افتتاح المهرجان.

وشهدت الحفل، حضور كوكبة من نجمات الفن بينهن بسنت شوقي ومايا دياب ويسرا وليلى علوي وشيرين رضا ومايان السيد ونيللي كريم وأسماء جلال وشيري عادل .

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

