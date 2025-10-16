25 صورة.. أجمل إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان

الأسود يليق بها.. شيري عادل تتألق بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة



خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بفساتين جذابة وأيضا جريئة باللون الأبيض على السجادة الحمراء خلال حضورهن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.



وفي هذا الصدد، يستعرض "مصراوي" أبرز إطلالات النجمات التي ظهرن بفساتين باللون الأبيض.



إيناس الدغيدي

وارتدت المخرجة إيناس الدغيدي فستان طويل شفاف من الأعلى باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت إيناس تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

أروى جودة

وارتدت أروى فستانا طويلا باللون الأبيض، بقصة الكب ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها مرفوعة لأعلى.



جيهان الشماشرجي

ظهرت الفنانة جيهان الشماشرجي بفستان طويل بقصة "الكب" ويتميز الفستان بأنه منفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

أسماء جلال

أطلت الفنانة أسماء جلال بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.



هدى المفتي

ارتدت الفنانة هدى المفتي بفستان جريء باللون الفضي اللامع، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



نجلاء بدر

تألقت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل باللون الفضي اللامع مكشوف عند منطقة البطن، واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان.