ياسمين العبد بإطلالة جريئة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة جريئة بالأخضر الفسفوري.. بسنت شوقي تتألق مع محمد فراج في مهرجان

أطلت الفنانة ياسمين العبد، بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت مي فستانا طويلا باللون الروز بقصة الكب، ومزين باكستنشن طويل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المموج المنسدل على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي اللامع، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.